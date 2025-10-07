【ライブ配信中】長崎くんち2025 奉納踊の様子 鎮座400年の節目を迎えた諏訪神社に、約140年続く龍が舞います。 今年の諏訪町の龍踊は、雄の「青龍」雌の「白龍」、子龍、そして孫龍の、3世代4匹が登場する多彩な演出です。 まちのテーマは ”優雅で勇壮に美しく” 龍の「静」と「動」の対比が生む、迫力こそ諏訪町の特徴です。 町の伝統と誇りを胸に、諏訪の龍がくんち3日間、躍動します。