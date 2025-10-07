松村北斗が主演、高畑充希がヒロインを務める実写映画『秒速5センチメートル』より、本作の劇中歌、山崎まさよしの「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」を使用したスペシャルリリックビデオが解禁された。【動画】「いつでも捜している」明里（高畑充希）の姿を追いかけて駆け出す貴樹（松村北斗）の切なる想いがあふれる！「One more time, One more chance」SPリリックビ