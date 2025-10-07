◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・指名打者」でスタメン出場する地区シリーズ（Ｓ）第２戦の敵地・フィリーズ戦は、５回までが終わり、両軍合わせて２安打無得点の白熱の投手戦となっている。ＰＳ２登板目となるドジャースのスネルは、初回はターナーを見逃し三振に斬ると、シュワバ