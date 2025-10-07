６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）には、実は仲良しだという俳優の遠藤憲一と、アイドルグループ「なにわ男子」の大橋和也が出演。大橋が小学生時代、女性ボーカルグループ「ＬｉｔｔｌｅＧｌｅｅＭｏｎｓｔｅｒ」のかれんと、同じアカペラグループで活動していたことが明かされた。１７年前、「しゃべくり００７」レギュラーのお笑いトリオ「ネプチューン」が司会をつとめたフジテレビ系「ハ