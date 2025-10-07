中国チベット自治区に属するエベレスト東側斜面付近で激しい吹雪が発生し、登山客数百人が孤立したと、ロイター通信が10月5日（現地時間）、中国国営メディアを引用して報じた。中国中央テレビ（CCTV）によると、登山客350人は近くの小さな村クダンに避難し、残りの孤立した登山客約200人ともすでに連絡が取れている状況だ。1日から始まった中国の国慶節と中秋節による8日間の長期連休にあわせて、エベレスト東側面へ向かうトレッ