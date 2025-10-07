秋夕（チュソク、中秋）を迎え、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と金恵景（キム・ヘギョン）夫人が出演したJTBCの料理バラエティー番組『冷蔵庫をよろしく』が10月6日夜に放送された。李大統領が就任後にバラエティー番組に出演するのは今回が初めてだ。この日の放送で大統領夫妻はKフードの魅力をアピールした。李大統領は番組の冒頭で「秋夕といえば真っ先に思い浮かぶのは『豊かさ』だ」と述べ、「国民の皆さんが楽しい秋