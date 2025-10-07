芸術の秋。「音楽活動に集中したい」「楽器の練習を思い切りしたい」といったニーズに役立つ施設が防音室だ。ミュージシャンや俳優の中には、自宅に備えてレコーディングやレッスンをしている人もいるだろう。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、有限会社幸昭と共同で、全国の男女1000人を対象に「自宅に防音室がありそうな芸能人」についてアンケートを実施、ランキング結