°ä»º¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤â¤¢¤ë¡£Êì¤ÎËö´ü¤¬¤ó¤ÈÉã¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ò·Ð¸³¤·¤¿±ÊÊö±ÑÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î¼Ú¶â¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ì¤Ð¼Ú¶â¤òÊü´þ¤Ç¤­¤ë¡£¤À¤¬¡¢²¾¤Ë¶õ¤­²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÌÅÝ¤ä»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±ÊÊö±ÑÂÀÏº¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÁêÂ³¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿kuremo¢¨¼Ì