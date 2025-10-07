ヴィーナストラベルは、「東京九州フェリーU30プラン」を10月1日から12月19日まで販売する。対象は30歳以下で、片道乗船を組み込む個人向け商品。横須賀発、新門司発のいずれも設定する。客室はツーリストAの相部屋2段ベッドで1人1ベッドとし、船内マルチクーポン1,000円分と横須賀で使えるタクシーチケット1,000円分が付く。乗用車とバイクの追加はできない。申込は同社のウェブサイトからで、出発日の7日前の午後5時まで。価格は