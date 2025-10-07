タレントの辻希美さんは10月5日、自身のInstagramを更新。8月に産まれた第5子の次女と三男とのきょうだいショットを披露しました。【写真】辻希美の次女＆三男のきょうだいショット「はぁ〜かわいいいいいい」」辻さんは「可愛い過ぎる写真が撮れました2人とも笑顔でカメラ目線キュン」とつづり、2枚の写真を投稿。次女を三男が抱っこしているショットです。1枚目では三男の目元は隠していますが、口元で笑顔なのが分かります