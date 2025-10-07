ソフトバンクは6日、11月24日にファンフェスティバル 2025「打って、歌って、踊って！バリタカ球宴 Presented by Fanatics」を開催すると発表した。今年は「音楽とスポーツの宴！」をテーマに、前半はDJタイムや選手歌唱企画などの音楽を楽しめるステージイベントを実施。後半は、3年ぶりとなるホームランダービーや紅白戦などファンと選手が一体となって盛り上がれるイベントが行われる。なお、ステージイベントをグラウン