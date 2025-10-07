中日は6日、井上一樹監督のオーナー報告に関して、大島宇一郎代表取締役オーナーのコメントを発表した。大島オーナーは「『どらポジ』を掲げて戦った井上監督の1年目シーズンが終わりました。主力にけがが相次ぐ中、チームは終盤までAクラス争いを演じました。最終的にファンの皆さまの期待に応えられなかったことは悔やまれますが、昨年までとは違う粘り強さを見せてくれました。来季は本拠地に「ホームランウイング」が新設