『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）でガンビット役を演じ、（MCU）映画『／ドゥームズデイ』にも出演するチャニング・テイタムは、きわめて慎重にキャリアを築き上げてきたスターの一人だ。 代表作は『マジック・マイク』『G.I.ジョー』『21ジャンプストリート』シリーズのほか、『フォックスキャッチャー』（2014）や『ヘイトフル・エイト』（2015）『ローガン・ラッキ