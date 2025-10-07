『ミッション：インポッシブル』『トップガン』シリーズなどで、つねに世界中の観客を楽しませ、驚かせつづけてきたトム・クルーズ。新作映画（タイトル未定）では、ふたたび世界中を驚かせるという──。 トムの新たな活躍を予告したのは、初タッグとなった『レヴェナント: 蘇えりし者』（2015）『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014）のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督