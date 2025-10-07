4回先頭は投手へボテボテ打球→ファンブルで出塁チャンスも【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「3番・右翼」で先発出場。4回の第2打席は先頭で投ゴロに終わったが、全力疾走していればセーフになっていた可能性もあった。LAメディアは「イライラする」と怠慢プレーに