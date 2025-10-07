『ジョン・ウィック』シリーズにて、謎の「サムライ・ウエスタン」スピンオフ企画が進行中であることがわかった。 キアヌ・リーブス主演、チャド・スタエルスキ監督による『ジョン・ウィック』シリーズは、第1作『ジョン・ウィック』（2014）から第4作『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）まで4作品が発表されたのち、ドラマ「ザ・コンチネンタル:ジョン・ウィックの世界から」（2023）、アナ・デ・ア