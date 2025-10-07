トヨタの軽トラが「4人乗り」キャンピングカーに大変身！MYSミスティックは、2025年9月20日から21日にポートメッセなごや（愛知県名古屋市）で行われたキャンピングカーイベント「名古屋キャンピングカーフェア2025 AUTUMN」にブースを出展しました。同ブースでは、トヨタ「ピクシストラック」をベースにした新型モデルの「Mini POP Flyer（ミニポップフライヤー）」が実車展示され、注目を集めています。トヨタ「ピクシストラ