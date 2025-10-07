「フェニックス・リーグ、くふうハヤテ３−４広島」（６日、天福球場）ともに三塁が本職の広島・内田湘大内野手（２１）と渡辺悠斗内野手（２３）が、フェニックス・リーグから外野にも挑戦する。高２軍監督は「ファームで三塁を守っていた選手が三塁だけしかできないとなると、（１軍で）チャンスは減るので」と理由を説明した。今季、１軍の三塁手は佐々木がメインで起用された。１軍での出場機会を増やすために、今秋から本