アメリカのトランプ大統領は6日、アメリカがイスラム組織ハマスに示したパレスチナ自治区ガザの和平計画をめぐり、「合意成立を確信している」と前向きな姿勢を示しました。トランプ大統領：まもなく合意に至るだろう。ガザをめぐる合意は必ずできるはずだと確信している。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「ハマスが非常に重要な点に同意している」と述べ、交渉が順調に進んでいるとの認識を示しました。また、「特定