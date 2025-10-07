クラブがなくても、家の中でクラブの動きを体感・強化できます。 軸が安定しない人に特に大きな効果を発揮します。 クラブが持っているエネルギーを生かせる 遠心力で水をこぼさないように振る！ ２日目は、バケツ、ホース、塩ビパイプを使って、クラブのもつエネルギーを感じつつ、それを活かしてスイングする感覚が身につくドリルを行ないましょう。 バケツ素振りは、なかに入れた水をこ