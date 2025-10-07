愛知県春日井市で住宅の1階から火が出て合わせて3人が軽いけがをしました。 【写真を見る】愛知・春日井市で住宅火災…３人が軽いけが 警察と消防によりますときょう午前2時20分ごろ、春日井市上条町の2階建ての住宅で「1階部分が燃えている」などと近隣の住民から消防に通報がありました。 消防車など14台が出動し火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが住宅1棟が全焼しました。 この火事で3人が軽いけがをし、このうち