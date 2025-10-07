7日（火）は雲の多い一日で、折りたたみ傘があると安心です。関東は夏の暑さから一転、涼しい空気になるでしょう。＜7日（火）の天気＞日本の北に高気圧、南に台風があって、その間に前線がのびています。東北〜中・四国にかけて広い範囲で雲が広がり、ところどころでにわか雨がありそうです。本降りにはなりませんが、お出かけには折りたたみ傘があると安心です。北海道や東北北部、九州、沖縄では日差しがありますが、夕方頃から