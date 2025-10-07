米OpenAIは10月6日（現地時間）、開発者イベント「OpenAI DevDay 2025」において、「ChatGPT」内でサードパーティアプリを直接利用できる新機能「Apps in ChatGPT」と、開発ツールキット「Apps SDK」を発表した。ユーザーはChatGPTとの対話を中断することなく、チャット画面上で外部サービスを呼び出し、対話を通じてアプリを利用するという新たなAI体験が可能となる。これまで、ChatGPTで得たアイデアをもとにプレゼン資料を作成