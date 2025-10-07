【本日の見通し】ドル高円安基調継続へ 昨日は週末の自民党総裁選を受けた円売りがドル円を押し上げ、先週末終値から約3円ドル高円安の150円40銭台まで上値を伸ばした。その後NY市場朝にかけて利益確定の動きなどに押されて149円台後半まで売りが出たものの、NY午後にかけて反発し、150円台を再びしっかりとつける展開。 ここにきて1日から続いている米連邦政府閉鎖について、前向きな動きが出ているとの期待があり、