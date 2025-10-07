東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値150.35高値150.48安値149.05 152.30ハイブレイク 151.39抵抗2 150.87抵抗1 149.96ピボット 149.44支持1 148.53支持2 148.01ローブレイク ユーロドル 終値1.1711高値1.1731安値1.1652 1.1823ハイブレイク 1.1777抵抗2 1.1744抵抗1 1.1698ピボット 1.1665支持1 1.1619支持2 1.1586ローブレイク