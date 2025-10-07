ウエルシア薬局のプライベートブランド「からだWelcia」では、2025年10月2日から、メイクブラシ専用洗浄剤「拭き取るだけなの！5秒で感動メイクブラシクリーナー」を販売中です。水洗いや乾かす時間不要毎日のメイクに欠かせないメイクブラシは、ファンデーションや皮脂汚れがたまりやすく、そのままにすると化粧ノリが悪化するだけでなく、雑菌の繁殖による肌トラブルの原因にも。とはいえ、定期的な洗浄が必要と分かっていても、