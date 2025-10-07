Netflixドラマ「全裸監督」などでおなじみのAV監督、村西とおる氏（77）が7日までにX（旧ツイッター）のサブアカウントを更新。4日投開票された自民党総裁選で高市早苗・前経済安保担当相（64）が勝利し新総裁になったことをめぐり、一部メディアらの“事前予想”について私見をつづった。自民党総裁選では高市氏が小泉進次郎農相（44）との決選投票で勝利した。村西氏は「日本のメディアの政治記者や政治評論家で誰一人として高市