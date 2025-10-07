「誰からも嫌われない」を目指した結果、「誰とも深くつながれない」という皮肉な現実にたどり着いてしまいます（写真：taa／PIXTA）「もう少しうまく伝えたい」「人間関係をもっとラクにしたい」「むやみに嫌われたくない」と、毎日のコミュニケーションシーンで思うことはありませんか？そんなときに使える「考え方」を、『誰からも好かれる感じがいい人の伝え方』の著者・ゆりかさんに教えてもらいました。「できるだけ嫌われ