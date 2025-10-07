Image: 株式会社アイクリエイト こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。エコバッグになったり、急な雨から大切な持ち物を守るレインカバーになったり、ときには防災グッズとして水を運んだり。そんな変幻自在の便利アイテムが、今回ご紹介する「防災ふろしき」です。クラウドファンディングで多くの支援を集め、メディアでも話題になったこの1枚。その魅力の核心に、一緒に迫っていきましょう