「ロキソニン」はなぜ痛みに効くのかご存じですか？ 痛み止め以外の効果についても「薬剤師」の岡村さんに解説していただきました。 監修薬剤師：岡村 奈津子（薬剤師） 薬学部卒業後、大学病院薬剤部での研修を経て、病院薬剤師、ドラッグストア、調剤薬局と様々な職種を経験。現在は地域医療や在宅ケアに力を入れている。適切な情報をより多くの方へ届けるため、執筆活動中。 編集部 ロキソニンはどのような作用機序で痛