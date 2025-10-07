6日に米沢市の中心部、丸の内にクマ2頭が出没し、うち親グマとみられる1頭は捕獲されましたが、残る子グマとみられる1頭が捕まっていない問題で、市はドローンを使い上空から捜索し、クマとみられる影を確認したと明らかにしました。 【写真を見る】米沢市のクマ子グマとみられる影を確認も確証得られず通学時間帯後に爆竹使用で動きを確認へ（山形） しかし動かないことからクマかはわからず、午前8時半以降に爆竹を