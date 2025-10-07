中国のSNS・小紅書（RED）に5日、「日本で見知らぬ人の善意に本当に感動してしまった」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は、「今日は雨が降ったけど、ちょうど傘を持っていなかった。バスに乗ろうと列に並んでいたところ、急に雨が強くなってきた。列に並んでいる人で私だけが傘を持っていなくて、バスの到着も少し遅れていた」とした。そして、「少し気まずくなっていたら、ほどなくして頭上に傘が現れた。振り返ると