大統領執務室の席に着き、記者の質問に答えるトランプ氏/Anna Moneymaker/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエルとパレスチナの交渉担当者による間接的な協議が６日夜、エジプトで始まった。トランプ米大統領のパレスチナ自治区ガザ地区での停戦計画に基づく合意の最終決定をめぐって話し合う。協議は米国、カタール、エジプト、トルコの仲介者が出席し、「数日間」続くと予想されている。事情に詳しい当局者がＣＮＮに明らかにした。