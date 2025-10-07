『じゅん散歩』での独特な和ませ方の理由「どうも。ジャパニーズ、ジョージ・クルーニーです」現れたイケオジのベタな挨拶に、取材現場の雰囲気が一気に和む――。俳優、お笑い芸人、タレント……。どの肩書もテキトーでないように思われる。あえて言うならエンターテイナー、高田純次（78）だ。都内を街歩きする冠番組『じゅん散歩』（テレビ朝日系）が、９月で10周年を迎えた。番組人気の要因の一つが、街ゆく人々へかける純ちゃ