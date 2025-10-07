フィリーズと地区シリーズ第2戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。決戦前の明るい表情に注目が集まった。MLB公式Xはプレーボール40分前、球場に到着した大谷と、フィリーズの大砲ハーパーの写真を投稿したが、2人の表情は対照的だった。第1戦はドジャースが5-3で勝利。余裕があるからか、楽しそうな笑みを浮かべ