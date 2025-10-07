現代社会ではスマートフォンやノートPC、電気自動車などありとあらゆるデバイスにバッテリーが用いられており、より効率的なバッテリー素材の発見がますます重要性を帯びています。MicrosoftやIBMなどの大手テクノロジー企業は、バッテリー用新素材の探索にAIを活用していると、アメリカ電気電子学会(IEEE)が運営するウェブメディアのIEEE Spectrumが報じました。AI Drives Battery Innovation at Microsoft, IBM - IEEE Spectrumh