水戸に加入が内定している日本大学FW五木田季晋先月、大学3年生ながら2026-2027シーズンの水戸ホーリーホック入りが内定した日本大学のFW五木田季晋。184センチのサイズと前線での懐の深いボールキープ、鋭いターンからの強烈なシュートを持つ彼は、J2リーグで首位を長く走っている水戸ホーリーホックにとって、どうしても欲しかったストライカーだった。水戸の長身ストライカーと言えば、今季は188センチの寺沼星文、186セン