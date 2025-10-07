６日午前１１時頃、北海道警岩見沢署（岩見沢市）に砲弾のような不審物が持ち込まれ、陸上自衛隊が回収を終えるまで約４時間にわたって署員や勾留中の容疑者らが署外に避難する騒ぎがあった。陸自によると、旧日本軍の徹甲弾とみられ、爆発の危険性はなかったという。回収された徹甲弾は長さ約１２センチ、直径約３・５センチで、管内の住民が署の窓口に持参した。同署は直ちに一般の来訪者や勾留中の容疑者を避難させ、さらに