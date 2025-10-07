◇MLB ポストシーズン NLDS第2戦フィリーズードジャース（日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク）1番指名打者でスタメン出場しているドジャースの大谷翔平選手。第1打席はカウント2-2から低めへのチェンジアップを見逃し、三振に倒れました。その後に打席に入ったベッツ選手はレフトへの安打、テオスカー・ヘルナンデス選手が四球を選び、ランナーを得点圏に置くも、ドジャースはあと1本が出ず、この回無得点となりました。