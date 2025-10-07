アメリカのトランプ大統領は6日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対し巡航ミサイル「トマホーク」を供与するかどうかについて「いわば決定を下した」と述べました。トランプ大統領：いわば決定を下した。トマホークをどう使うのか、どこに送るのかを確認したいと思っている。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、巡航ミサイル「トマホーク」を供与するかどうかについて「いわば決定を下した」と述べた上で「ウクライナが