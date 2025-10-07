SixTONES・松村北斗が主演する実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）より、山崎まさよしによる劇中歌「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速 5 センチメートル』Remaster〜」を使ったスペシャルリリックビデオが公開された。【動画】「One more time, One more chance」リリックビデオ同映画は、新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』（2007年）を実写化した作品。原作アニメー