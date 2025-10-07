プレミアリーグ第7節ブレントフォード対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-1でアウェイチームのシティが勝ち点3を得た。そんな第7節でゴールを決めたのがノルウェー代表のアーリング・ハーランドだ。左サイドでボールを収めると、相手に囲まれながらもボックス内から左足を振り抜いた。強烈なシュートはブレントフォードゴールに突き刺さり、今季プレミアでの得点数を9にまで伸ばしている。今季のハーランドは非常に好調で