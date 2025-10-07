鎮座400年の節目を迎えた長崎市の諏訪神社で開幕した秋の大祭「長崎くんち」。 一番町を務めたのは「新橋町」。 長崎検番の芸妓衆が『阿蘭陀万歳』を披露しました。 主人公は、才蔵役を桃羽さん、万歳役は茶々丸さんが務めています。 まちのテーマは “つなぐ”。 まちの思いを未来につなぐため、踊子たちが3日間、時にコミカルに、時に華麗に舞います。