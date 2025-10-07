●日中は日ざしが届き、広く汗ばむ暑さに●午後ほど雲は多め。満月は雲に隠れてしまうかも…●あす8日(水)は、日本海側ほどにわか雨の心配も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜も西日本を中心に、概ね晴れたところが多くなりました。この時間にかけて、大陸から低気圧や前線による雲が接近し、県内は日本海側ほどところどころに雲が広がっています。また日本の南から台風22号が北上してきています。 台風22号はこの先、発達しながら