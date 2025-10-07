◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ（Ｓ）第２戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点３回１死走者なしの２席目は初球に反応も二ゴロに倒れた。フィリーズの先発はヘスス・ルサルド投手（２８）。今季チーム最多の１５勝