仕事をする上であなたがストレスを抱えている原因はどこにあるだろうか？もしかしたら、間違った仕事の選び方やストレスへの対処法が、自分をさらに追い詰めているかもしれない。社会の荒波にもまれてもしぶとく生き残る術を、元陸上自衛官のエッセイストが解説する。※本稿は、ぱやぱやくん『「誰かの気持ち」を考えすぎない』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。自分の好きなことよりも得意なことを仕事にすべき理由若