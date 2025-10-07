ジョン・グリーンの『Everything is Tuberculosis（すべては結核である）』=関口聡撮影 かつては不治の病とされた結核は、医療の進歩によって治癒可能な病気となった。だが、過去の病気ではない。1940年代にストレプトマイシンのような抗結核薬が開発され、富裕国での感染者は激減したが、現在でも世界で年間120万人以上の命を奪っているとされる。特に貧困地域での蔓延（まんえん）は深刻だ。本書の著者ジョン・グリー