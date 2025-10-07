前編記事『高市総理誕生で日中関係は壊滅的に… 習近平は日本の新総裁を利用して反日権力強化を図る』より続く2012年、反日デモの裏側こんなことは13年ぶりである。'12年9月11日、当時の野田佳彦（現・立憲民主党代表）民主党政権が、尖閣諸島を国有化した。これに中国が猛反発し、中国全土約110ヵ所で激しい反日デモが発生。日本料理店が襲われ、日本車が燃やされ、一部の日系企業の工場にも火が放たれた。ホテルもレストランもタ