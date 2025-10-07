きょう7日にスタートするカンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』(毎週火曜23:00〜 ※初回は23:15〜)で地上波ドラマ初出演となるJO1の白岩瑠姫が6日、大阪・カンテレ本社で取材に応じ、役作りへのこだわりや、共演者との撮影秘話、JO1メンバーからのサプライズなどについて語った。JO1の白岩瑠姫娘をママ友いじめで亡くした母(水野美紀)が、全身整形で25歳の別人(齊藤京子)になりすまし、壮絶な復