ＴＢＳ系朝の情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は７日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で、公然わいせつの疑いで逮捕、送検された５人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太（２９）が６日、留置先の警視庁三田署から釈放されたことが２位となったことを伝えた。この日は５万１６７１人がニュースを選び、ランキングが決定した